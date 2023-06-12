В КБР завершены поиски женщины, упавшей в бурную реку во время съемки селфи

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В Кабардино-Балкарии в реке нашли мертвой 48-летнюю женщину. Об этом сообщает поисковый отряд «Эльбрус».

Тело нашли утром 12 июня 2023 года в Эльбрусском районе, районе села Байдаево, в русле реки Баксан. В сети пишут, что погибшая оступилась, делая селфи, свалилась в реку и разбилась о камни. Сама она жительница Прохладного. Тело погибшей передано следственно-оперативной группе, точная причина смерти выясняется.

МЧС уточняет, что поисковые работы проводились три часа. Для поиска привлекли 36 человек и шесть единиц техники.