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НовостиПроисшествия13 июня 2023 5:55

На Ставрополье дедушка насмерть сбил двухлетнюю внучку

Водитель заезжал во двор и не заметил выбежавшего ребенка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В селе Надежда на Ставрополье накануне вечером водитель «Хендэ Крета» заезжал во двор частного дома. В это время позади автомобиля появился ребенок. Водитель не заметил появления внучки и сбил ее. Девочку быстро доставили в реанимацию, но помочь ей не смогли.

— Девочка была доставлена в реанимацию, где от полученных несовместимых с жизнью травм скончалась. Наезд совершил 62-летний дедушка погибшей, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, во дворе находился отец девочки, который не уследил за ней. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.