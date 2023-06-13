В Невинномысске пройдут антитеррористические учения Фото: Александр ГЛУЗ

В Невинномысске с 14 по 15 июня этого года пройдут антитеррористические учения ФСБ. На территории города сотрудники правоохранительных органов будут отрабатывать навыки борьбы с преступниками. Об этом предупреждает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

— Просим в период проведения учения не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и распространения ложной информации, – пишет ведомство.

Учения продлятся до 15 июня. Точное время их окончания не сообщается, то есть сотрудники могут тренироваться вплоть до вечера. И все же утром 16 июня все вернется в штатный режим работы. Угрозы нет.