На трассе в Осетии спасатели достали 17 пассажиров вылетевшего в кювет автобуса

В Северной Осетии во время сильного дождя автобус, который ехал по маршруту «Владикавказ – Моздок», смыло в кювет, где он перевернулся. Выбраться на дорогу пассажирам и водителю мешал сильный поток воды, который не позволял людям самостоятельно спастись из водяного плена.

— Прибывшие на месте сотрудники МЧС эвакуировали людей в безопасное место при помощи трехколенной лестницы. Одна из пассажирок маршрутки, к сожалению, погибла во время аварии, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Среди пострадавших было два ребенка. Чтобы достать погибшую из-под автобуса на место направили тяжелую технику МЧС России. К ликвидации последствий происшествия задействовали 13 человек и 4 единицы техники.