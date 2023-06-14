Туристы в Кисловодске нашли окаменелости древнего океана Тетис

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске туристы во время прогулки нашли древние окаменелости океана Тетис. Одна из самых глубоких его частей находилась на Северном Кавказе, и здесь сохранилось множество древних останков. О находке заявил в социальных сетях мэр ставропольского курорта Евгений Моисеев.

— Уникальность находки предстоит проверить экспертам. Древняя ракушка за миллионы лет буквально слилась с горной породой. Ведь примерно 60 миллионов лет назад здесь был океан Тетис, наш уникальный курорт был покрыт водой, – пишет Евгений Моисеев.

Точный возраст находки не получится узнать, поэтому ее направили на экспертизу. Есть вероятность, что окаменелость из Кисловодска станет важным экспонатом. Тем не менее это еще предстоит узнать.