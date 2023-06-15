На трассе Ставрополья вблизи Буденновска ливень затопил трассу

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На въезде в Буденновск на Ставрополье, на 232 километре трассы «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды», сильный ливень затопил проезжую часть. Из-за этого двигаться по дороге стало затруднительно, при этом вода продолжает прибывать.

— Движение затруднено, вода продолжает поступать селевым потоком с полей. Госавтоинспекция региона рекомендует водителям воздержаться от поездок в данном направлении до более благоприятных погодных условий, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

В регионе на данный момент действует штормовое предупреждение. Ожидаются грозовые дожди, град, грозы и порывистый ветер 20-23 м/с. Погода может нормализоваться после 17 июня, однако в настоящее время синоптики не могу сказать об этом наверняка.