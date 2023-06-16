Мать и ее два малолетних ребенка погибли в аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Туркменском округе Ставрополья, на 90 километре трассы «Журавное – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч», накануне вечером водитель «Черри» выехал на встречную полосу и протаранил «Хендэ». На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов для помощи пострадавшим и разбирательств.

— От полученных травм на месте скончались три пассажира «Хендэ»: 25-летняя гражданка и ее двое детей. В момент ДТП дети перевозились в нарушение ПДД без детских автокресел, что спровоцировало смертельные травмы, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оба водителя оказались в больнице. Спустя несколько часов от полученных в ДТП травм там скончался водитель «Хендэ». Мужчина, управлявший «Черри», объяснил происшествие тем, что на дороге ему создали помеху. Из-за этого якобы пришлось выехать на встречную полосу.

Автоинспекторы начали разбираться в причинах и обстоятельствах трагедии. Если окажется, что водитель «Черри» выехал на встречную полосу без причины, ему будет грозить уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть людей.