Калиматов: налоговый сбор в Ингушетии вырос до 9,2 млрд рублей

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал интервью Радио «Комсомольская правда» в студии, развернутой на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года. Один из вопросов касался развития бизнеса в республике.

– Экономика в целом, даже неожиданно для нас, сильно выросла. Системный подход дал результат. Мы определили с бизнесом, что надо быть прозрачными. Собрали надзорные органы с представителями предпринимательства, чтобы на них не давили. Мы открыто заявили: нарушают – нет вопросов, но вот с предвзятым отношением власти будут бороться в правовом поле, – заявил Калиматов.

За несколько лет в Ингушетии из теневой экономики вывели в четыре раза больше бизнесменов. На это повлиял ряд послаблений, в том числе – снижение налоговой нагрузки на малое и среднее предпринимательство. Благодаря этому налоговый сбор в Ингушетии вырос до 9,2 млрд рублей.

– Мы провели в республике экономический форум «Деловая Ингушетия». И там заключили контракты, совокупный оборот которых превышает четыре миллиарда рублей. Выставлялись и наши предприниматели. У нас хорошо развиты и швейная продукция, и обувь, и металл, и животноводство.

Кроме того, представители ингушского бизнеса выезжают на форумы в другие регионы. На одном из таких в Минводах премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил показатели республики.