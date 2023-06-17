На Ставрополье 82-летний мотоциклист впал в кому после устроенной им аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ипатовском округе Ставрополья, на 444 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь», водитель мотоцикла «Рейсер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди ВАЗ-21083. Мотоциклист получил серьезные травмы, на место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С переломом основания черепа и в состоянии комы в больницу доставлен 82-летний водитель мотоцикла. Врачи борются за его жизнь, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавший – житель Ипатово. У него длительный стаж вождения, а за последние два года он не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения. Автоинспекторы считают, что пенсионеры подвело здоровье, из-за чего произошла авария. По факту происшествия проводится проверка.