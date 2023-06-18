2 класс пожарной опасности установили в Ставрополе

В Ставрополе с апреля идет опашка территорий. Фото: ставрополь.рф

Спасатели продолжают проводить противопожарные мероприятия в Ставрополе. По состоянию на 18 июня 2023 года в краевой столице установлен 2 класс пожарной опасности. Всего их существует 5: первый - опасности нет, второй - малая пожарная опасность, третий - средняя,четвертый - высокая, пятая - чрезвычайная. Когда в регионе установится более жаркая погода, а пожарная опасность достигнет 4 класса, рейдовые группы приступят к патрулированию.

В Ставрополе особого внимания требуют 24 направления. На них проводится опашка территории. Первый этап, начавшийся еще в апреле, уже завершен. Специальная комиссия провела приемку работ на участке протяженностью 84,8 км. В этом году запланированы еще два подобных мероприятия.

По заключению специальной комиссии, все работы выполнены в полном объеме. Фото: ставрополь.рф

По оценке экспертов, опашка пожароопасных территорий значительно снизила площадь пожаров.

- Это эффективная, не требующая особых затрат превентивная мера, - сообщили в администрации Ставрополя.

В регионе проводятся и другие противопожарные мероприятия: в лесах обустраиваются минерализованные защитные полосы, проводится санитарная рубка просек, проверяются пожарные гидранты и состояние водоемов.