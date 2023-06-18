На видео попала смертельная авария в Невинномысске с участием 57-летней женщины

Дорожные камеры зафиксировали момент столкновения двух иномарок в Невинномысске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне вечером в Невинномысске на 237 км трассы «Кавказ» произошла смертельная авария с участие двух иномарок. Она попала на видео.

Оба водителя не пострадали. Фото: УГИБДД по СК

По информации пресс-службы Управления ГИБДД по Ставропольскому краю, 63-летний водитель Ford Focus совершал маневр разворота. Он не предоставил преимущество в движении и врезался в Toyota Camry, которая двигалась прямо со встречного направления.

Оба водителя не пострадали. А вот их пассажирки получили серьезные травмы. 57-летняя супруга владельца «Форда» скончалась, у 37-летней женщины, находившейся в момент столкновения в «Тойоте», медики диагностировали перелом ребер.

К столкновению привело нарушение правил разворота. Фото: УГИБДД по СК

- Спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие в Невинномысске водитель за последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. У мужчины произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - уточнили в краевом управлении Госавтоинспекции.