Спасатели показали, где нашли тело сорвавшейся в реку Урух туристки из Минвод

Трагедия произошла в Ирафском районе республики. Фото: ГУ МЧС по РСО-Алания

18 июня 2023 года спасатели Северной Осетии сообщили, что в Ирафском районе завершены поиски 34-летней туристки из Минеральных Вод. Женщина сорвалась со смотровой площадки в Дигорском ущелье в 2 км выше «Чертова моста» и упала в реку Урух.

Трагедия произошла еще утром 16 июня, но только двое суток спустя сотрудники МЧС совместно с добровольцами из расположенного неподалеку села Чикола смогли найти тело ставропольчанки. Спасатели показали место, где это произошло, и напомнили, как вести себя вблизи горных рек.

Спасателям помогали добровольцы. Фото: ГУ МЧС по РСО-Алания

- Горные реки по опасности приравниваются к пропасти. В них категорически нельзя купаться. Они не прогреваются даже на мелких местах, в них часто встречаются водовороты, а скорость течения доходит до 10 м/сек. Поток может сбить человека даже при глубине по колено. Дно обычно усеяно камнями, частично подвижными. То есть даже перебираться на островки крайне не безопасно. Отдыхая у горной реки, будьте максимально внимательны, сконцентрированы и не оставляйте детей без присмотра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РСО-Алания.