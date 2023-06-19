Рабочая неделя на Ставрополье начнется с кратковременных дождей и грозы

Кратковременные дожди пойдут на Ставрополье в начале рабочей недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье новая неделя начинается с кратковременных дождей и грозы. Штормовое предупреждение перестало действовать на территории региона, однако ночью понедельника, 19 июня, непогода с ливнями и шквалистым ветром до 23 м/с оставалась в крае. Днем ветер не поднимется выше 11 м/с, а дожди станут кратковременными, в Ставрополе – слабый. Температура воздуха – +25-30 градусов.

Во вторник, 20 июня, на Ставрополье ожидаются кратковременные дожди с грозами, в краевой столице выпадут слабые осадки. При этом ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами 11-14 м/с, в Ставрополе – 12-14 м/с. Температура воздуха в регионе днем от +23 до +28 градусов, а в краевой столице – +24-26 градусов.

Кратковременные дожди останутся на Ставрополье и в среду, 21 июня. Ночью и днем в некоторых частях региона будут выпадать осадки, ветер поднимется до 11 м/с, а температура – до +31 градуса. В Ставрополе дождей не ожидается, ветер будет дуть со скоростью до 11 м/с, а воздух прогреется до +28 градусов.