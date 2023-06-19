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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:15

Гендиректор организации в Минводах полгода не платил сотрудникам зарплату

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Гендиректор фирмы в Минводах задолжал сотрудникам 136 тысяч рублей

Гендиректор фирмы в Минводах задолжал сотрудникам 136 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Минеральных Водах генеральный директор коммерческой организации полгода не платил зарплаты сотрудникам. С января по сентябрь 2021 года ныне подозреваемый не выдавал деньги даже в счет компенсации за отпуск. В итоге фирма задолжала работникам более 136 тысяч рублей.

— Подозреваемый не выплачивал заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск работнику организации. Благодаря принятым следователем мерам, задолженность перед работником погашена в полном объеме, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На директора завели уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ (невыплаты заработной платы свыше двух месяцев). Расследование продолжается, следователи назначили судебно-бухгалтерскую экспертизу.