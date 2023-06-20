Более 4 тысяч жительниц Ставрополья получили пособия по беременности и родам

Более 4 тысяч жительниц Ставрополья получили выплаты за беременность и роды с начала 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье с начала 2023 года пособия по беременности и родам получили более 4 тысяч мам. В общей сложности на них выделили более 355 млн рублей, сообщили в отделении социального фонда региона. Размер выплаты зависит от заработка роженицы и от сложности родов.

Минимальное пособие составляет:

- 74 757,20 рублей за нормальные роды 140 дней;

- за осложненные роды при одноплодной беременности в 156 дней выдают 83 300 рублей;

- за многоплодную в 194 дня – 103 592 рубля.

Максимальные выплаты составляют 383 178, 426 970 и 530 976 рублей соответственно.

Деньги выплачиваются разово за весь период отпуска. Также заявление на пособие могут дать женщины, усыновившие детей. В таком случае выплаты считаются со дня рождения усыновленного ребенка до 70 дней за одного и до 110 дней за двух детей.