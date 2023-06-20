На Ставрополье 60-летний местный житель зарезал соседа-пенсионера

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В селе Нины Советского округа Ставрополья утром 16 июня в частном доме нашли тело 72-летнего местного жителя со множественными колотыми ранами. Сотрудники правоохранительных органов стали искать убийцу и поняли, что к преступлению причастен 60-летний сосед убитого.

— Ночью 15 июня текущего года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к своему 72-летнему соседу для примирения, так как ранее между ними произошел конфликт, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Примириться не получилось. Во время разговора мужчины начали драться, а подозреваемый взял нож и нанес 12 ударов по туловищу и ногам потерпевшего. После злоумышленник ушел из дома и забрал оружие с собой.

Теперь на фигуранта завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого посадили под стражу, где он будет ждать суда.