Участника СВО не приняли в больнице Ставрополя

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На прямой линии губернатора Ставропольского края позвонил участник специальной военной операции. В апреле месяце он пошел в больницу в Ставрополе, но там его не приняли.

— У меня паспорт сгорел, я дал им военник. Они говорят: «Не примем – иди отсюда», – сказал участник спецоперации.

Также военному, который еще и сирота, несколько лет не выдают жилье. Он хочет продолжить службу по контракту. Его отправили из села в Ставрополь. Там же ему вместо дома предложили только сертификат.

– Разберемся с теми, кто зажрался. И по больнице, и по жилищу разберемся, мы разберемся и до конца июня с этим разберемся, – сказал губернатор.