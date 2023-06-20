В Красногвардейском округе Ставрополья жители не увидели 30 новых машин скорой помощи

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Красногвардейском округе Ставрополья, как заметили местные жители, после того, как муниципалитету выдали новые машины скорой помощи, к ним по-прежнему приезжают старые автомобили. Об этом рассказали и на прямой линии губернатора Владимира Владимира. Один автомобиль, как оказалось, сломался.

– А где другие автомобили? Один сломался, а где еще 29? 30 выдавали, Владимир Николаевич. Главврач просто перестал контролировать работу. Жалуются, что приехала много раз старая скорая, – сказал губернатор Владимир Владимиров.

Вопрос поставили на контроль. Вопрос со старыми скорыми решается и скоро на дороги должны выехать новые автомобили, которые так и не видели жители Шпаковского округа.