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НовостиПроисшествия20 июня 2023 15:51

В Красногвардейском округе Ставрополья жители не увидели 30 новых машин скорой помощи

Об этом рассказали жители муниципалитета на прямой линии губернатора
Маргарита КОТОВА
Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Красногвардейском округе Ставрополья, как заметили местные жители, после того, как муниципалитету выдали новые машины скорой помощи, к ним по-прежнему приезжают старые автомобили. Об этом рассказали и на прямой линии губернатора Владимира Владимира. Один автомобиль, как оказалось, сломался.

– А где другие автомобили? Один сломался, а где еще 29? 30 выдавали, Владимир Николаевич. Главврач просто перестал контролировать работу. Жалуются, что приехала много раз старая скорая, – сказал губернатор Владимир Владимиров.

Вопрос поставили на контроль. Вопрос со старыми скорыми решается и скоро на дороги должны выехать новые автомобили, которые так и не видели жители Шпаковского округа.