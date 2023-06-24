Подростки на спортивном мотоцикле устроили ДТП в Минераловодском округе

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

В Минераловодском округе Ставрополья двое подростков устроили ДТП на спортивном мотоцикле.

По данным Госавтоинспекции региона, вечером 23 июня в поселке Бородыновка водитель спортивного мотоцикла не справился с управлением и допустил падение на грунтовой дороге.

В больницу доставлены 14-летние водитель и пассажир из Минвод. Оба они получили травмы из-за отсутствия экипировки.

Выяснилось, что мотоцикл принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя. Ребята взяли транспорт без разрешения.

- Сейчас по факту автоаварии проводится проверка, обстоятельства уточняются, - сообщили в ведомстве.