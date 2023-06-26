Дожди с грозами и градом ожидаются на Ставрополье после жары +36 градусов

Грозовые дожди и жара до +36 градусов ожидаются на Ставрополье в начале недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье в начале недели ожидается жара до +36 градусов, а после нее на регион обрушатся грозовые дожди с градом. В понедельник, 26 июня, преимущественно без осадков, однако температура воздуха до высоких отметок – +31-36 в крае и +31-33 в Ставрополе. Ветер задует восточный от 4 до 9 м/с.

Во вторник, 27 июня, на Ставрополье с ночи разгуляется сильная непогода, из-за которой станет прохладнее. Днем воздух в регионе прогреется до +25-30 градусов, а в краевой столице – до +27-30. Дожди с грозами ожидаются по всему региону, в том числе в Ставрополе, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а при грозе порывы достигнут 15-18 м/с.

В среду, 28 июня, ночью непогода в регионе пойдет на спад, и все же кратковременные дожди с грозами ожидаются на части территорий, в том числе и в Ставрополе. Днем осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до +31 градуса, а западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.