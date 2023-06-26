Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье с 26 по 29 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на регион ливней с грозами, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с. Из-за этого появляется опасность возникновения ЧП и ЧС природного характера: затопление низин, нарушения в работе дренажных систем, ухудшение условий движения на дороге и увеличением количества ДТП.

— Существует вероятность нарушений в работе транспорта, повреждения (подмыва) опор линий связи и ЛЭП, повреждений кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Предупреждение начнет действовать в регионе с 17:00-20:00 26 июня до конца суток 29 июня. Ведомство рекомендует пешеходам и водителям быть максимально осторожными, в особенности на перекрестках.

Также в МЧС рекомендуют не приближаться к плохо закрепленным ЛЭП, не стоять долго возле домов и деревьев. Дома во время грозы не стоит пользоваться электроприборами, по возможности следует отойти подальше от окон.