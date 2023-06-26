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НовостиПроисшествия26 июня 2023 8:05

В Ессентуках нелегальный предприниматель продал бензин на 11 млн рублей

За незаконную предпринимательскую деятельность на него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ессентуках предприниматель без лицензии решил заработать на продаже бензина. Злоумышленник построил газозаправочную станцию и стал торговать. Правда, о преступлении узнали, и бизнесмена начали проверять. За все время деятельности злоумышленник заработал порядка 11 млн рублей.

— Организовал незаконную деятельность автомобильной газозаправочной станции, за период функционирования которой осуществил реализацию топлива на общую сумму более 11 млн рублей, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

На предпринимателя завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Сейчас продолжается расследование, доказательства вины подозреваемого собираются сотрудниками правоохранительных органов.