Для Ставрополья закупят 204 единицы общественного транспорта

Более 200 автобусов закупят на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье появятся новые 204 единицы общественного транспорта, 160 из которых отправят в отдаленные сельские территории для улучшения качества перевозок там, а еще 40 будут кататься по Ставрополю. На брифинге в правительстве региона министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа сказал, что в краевую столицу будут покупать транспорт среднего класса.

— В этом году уже одобрена правительством края заявка на 50 больших автобусов, которые будут направлены государственному унитарному предприятию для осуществления перевозок на территории города Ставрополя, – сказал министр дорожного хозяйства региона Евгений Штепа.

Кроме того, на Ставрополье после послания губернатора будут закупаться 50 единиц транспорта на 2024 год. Федеральные органы уже одобрили заявку. Подробнее об этом можно услышать в эфире Радио «КП» на частоте 105.7 FM в рубрике «Темы дня».