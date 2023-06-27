Ливни начали заливать территорию Кавминвод

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Непогода на Ставрополье с востока региона передвинулась на территорию Кавминвод, в Ессентуках ливни топят проезжую часть, машины стали двигаться медленно из-за опасности, на дорогах могут появиться пробки. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Просим водителей быть максимально внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В случае подтопления проезжей части выбирать альтернативные маршруты для движения, – пишет ведомство.

Водителям следует по возможности отказаться от поездок во время непогоды, так как есть риск попасть в неприятную ситуацию. На дорогах ставропольских курортов образуются пробки, на проезжую часть выливается вода. Существует опасность поломки автомобилей в ливень.