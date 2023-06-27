Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 июня 2023 17:26

Дума Ставрополья подписала соглашение о сотрудничестве с Минским советом депутатов

Подписание состоялось в Уфе на десятом форуме регионов России и Беларуси
Маргарита КОТОВА
Фото: dumask.ru

Фото: dumask.ru

В Уфе на десятом форуме регионов России и Беларуси дума Ставропольского края подписала соглашение о сотрудничестве с Минским областным советом депутатов республики. Соглашение предусматривает развитие сотрудничества по вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина, социальной защиты населения, охраны окружающей среды, обмен опытом в парламентской деятельности.

— В условиях нынешнего беспрецедентного внешнего давления важно укреплять сотрудничество с дружественными странами. Ключевое значение для этого имеет дальнейшее сближение в законодательном поле. Ставрополье и республику Беларусь объединяют давние связи в экономике, которые нарабатывались годами, – сказал Николай Великдань.

Подписи поставили председатель Минского совета депутатов Наталья Якубицкая и председатель думы Ставрополья Николай Великдань. Стороны договорились о расширении взаимодействия с гражданскими институтами и органами местного самоуправления.