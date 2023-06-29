Внедорожник с крайне пьяной женщиной за рулем остановили на Ставрополье

Гражданка отрицала употребление спиртного. Фото: стоп-кадр видео

В Зеленокумске автоинспекторы патрулировали территорию и заметили внедорожник, который мчал по дороге на опасной скорости. Сотрудники остановили автомобиль, за рулем которого сидела 35-летняя местная жительница с признаками опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Гражданка отрицала употребление спиртного и прошла освидетельствование на состояние опьянения на месте, прибор показал наличие 2,5 миллиграммов паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что считается крайней степенью алкогольного опьянения, – пишет ведомство.

Водитель не согласилась с показаниями прибора, но согласилась поехать в больницу на повторное обследование. Там опьянение вновь подтвердили. Автомобиль забрали на штрафстоянку, а женщине грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.