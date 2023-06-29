В аварии на трассе Дагестана погиб житель Ставрополья с 12-летним внуком

Фото: стоп-кадр

На 12 километре трассы «Хасавюрт – Гребенская» в Хасавюртовском районе Дагестана 22-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 21114. От удара «четырнадцатую» превратило в металлолом, на место вызвали автоинспекторов и скорую помощь, но спасти 59-летнего жителя Ставропольского края с его 12-летним внуком не удалось.

— В результате ДТП, от полученных тяжких телесных повреждений скончался водитель автомобиля ВАЗ-21114, и его 12-летний внук. Двое пострадавших, в том числе и водитель «Приоры» госпитализированы с различными травмами, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану.

Фото: стоп-кадр

Точная причина аварии устанавливается сотрудниками правоохранительных органов, водителю «Приоры», если он окажется виноват в трагедии, грозит заведение уголовного дела за нарушение ПДД, повлекшее смерть людей. По факту происшествия проводится проверка.