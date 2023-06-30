С 1 по 15 июля на Ставрополье будет действовать противопожарный режим

Противопожарный режим введут на Ставрополье с 1 по 15 июля Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На Ставрополье с 1 по 15 июля начнет действовать противопожарный режим, так как начало второго месяца лета ожидается жарким. От жителей региона просят проявить ответственность и не разжигать костры там, где этого делать нельзя, так как могут загореться леса.

— Уважаемые главы, самое пристальное внимание прошу уделять контролю качества противопожарной опашки населенных пунктов, полей, создания минерализованных полос вокруг лесов, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в социальных сетях.

В муниципалитетах должны регулярно убирать мусор и косить траву, чтобы даже в случае возгорания огню было сложнее распространяться. Экстренные службы будут контролировать вопросы пожарной безопасности.