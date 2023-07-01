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НовостиОбщество1 июля 2023 9:37

Три ветерана из Предгорного округа Ставрополья отметили 95-летний юбилей

Фото опубликовал глава муниципалитета
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: Николай Бондаренко

Фото: Николай Бондаренко

Одновременно три ветерана Великой Отечественной войны из Предгорного городского округа в Ставропольском крае отметили 1 июля 2023 года свое 95-летие.

Как рассказал «КП – Ставрополь» глава муниципалитета Николай Бондаренко, юбилей в субботу празднуют Раиса Лызь из хутора Тамбукан, Мария Сардарова и Нина Кузьменко из станицы Суворовской. И поскольку Нина Алексеевна уехала, подарок передали ее зятю.

- Для меня большая редкость поздравлять сразу трех долгожителей нашего округа. Все бабушки в хорошем расположении духа. Желаю как можно больше радовать нас своим присутствием и, конечно, крепкого здоровья! - пожелал глава округа.