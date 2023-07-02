Пьяный водитель в Ставрополе выехал на обочину и сбил дорожный знак

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе пьяный водитель устроил аварию. На проспекте Юности автомобилист на «Черри Тигго 8» не справился с управлением и выехал на обочину, где врезался в стойку дорожного знака. На место вызвали автоинспекторов для разбирательств по поводу произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Водитель, 34-летний местный житель, в автоаварии травм не получил, от освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ, – пишет ведомство.

Автомобилисту грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются автоинспекторами.