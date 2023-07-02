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НовостиПроисшествия2 июля 2023 15:24

Жительницу Ставрополья осудят за кражу кошелька с 17 тысячами

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение
Данил ЮРКОВ
Жительницу Ставрополья осудят за кражу кошелька с деньгами

Жительницу Ставрополья осудят за кражу кошелька с деньгами

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Апанасенковском округе Ставрополья под суд пойдет 57-летняя местная жительница. Ее обвиняют в краже кошелька с деньгами, который она нашла в одном из магазинов села Дивного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Следствием установлено, что гражданка, находясь в одном из магазинов села Дивного, нашла кошелек с деньгами. Имея возможность вернуть имущество владельцу, она этого не сделала, а похитила его. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей, – пишет ведомство.

На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас расследование завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба фигурантки.