Жительницу Ставрополья осудят за кражу кошелька с 17 тысячами

Жительницу Ставрополья осудят за кражу кошелька с деньгами Фото: Иван ВИСЛОВ

В Апанасенковском округе Ставрополья под суд пойдет 57-летняя местная жительница. Ее обвиняют в краже кошелька с деньгами, который она нашла в одном из магазинов села Дивного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Следствием установлено, что гражданка, находясь в одном из магазинов села Дивного, нашла кошелек с деньгами. Имея возможность вернуть имущество владельцу, она этого не сделала, а похитила его. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей, – пишет ведомство.

На женщину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас расследование завершили, и материалы направили в суд на рассмотрение. Там решится судьба фигурантки.