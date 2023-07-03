Остановленный на Ставрополье пьяный водитель думал, что он дома

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На Ставрополье за прошлую неделю, с 26 июня по 2 июля, автоинспекторы поймали 149 пьяных водителей, при этом 14 из них попались на нарушении повторно, за что на них завели уголовные дела. Так, в Пятигорске попался автомобилист, который едва ли не спал за рулем и думал, что он находится дома.

— Водителя разбудили и попросили предъявить документы. Мужчина едва мог говорить и был уверен, что находится у себя дома. Сложно представить, какие могли быть последствия, если бы не экипаж ДПС, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

От теста на алкоголь 40-летний водитель отказался. На него составили протокол за отказ от освидетельствования, теперь ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.