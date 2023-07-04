Дежурный матрос в Ставрополе спасла 9-летнюю девочку из Комсомольского пруда

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе на Комсомольском пруду в один из жарких дней начала тонуть 9-летняя девочка, это увидела матрос-спасатель Ангелина Стрюкова, первокурсница факультета «Безопасность жизнедеятельности и технология», проходящая практику на водоеме. Девушка прыгнула в воду и вытащила ребенка, сохранив ей жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Юный спасатель проходит на Комсомольском пруду практику. Городская Служба спасения выразила руководству и преподавательскому составу кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях искреннюю признательность за качественное обучение и правильное воспитание молодого поколения, – пишет ведомство.

За безопасностью на озере следят спасатели и сотрудники ЧОП. На территории установлено более сотни камер видеонаблюдения. В случае необходимости информация передается в ЕДДС, МВД и ФСБ. Вызывать спасателей, когда тонула 9-летняя девочка, не пришлось, потому что на месте дежурила Ангелина.