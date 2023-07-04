Крайне высокий индекс ультрафиолетового излучения наблюдается в Ставрополе

Высокий индекс ультрафиолетового излучения продержится в Ставрополе до 8 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ставрополе, на юге России и Северном Кавказе наблюдается очень высокий индекс ультрафиолетового излучения, который опасен для глаз и кожи. От 9 до 10 баллов из 12 возможных показывает сервис «Яндекс.Погода». Ближе к полудню рекомендуется вообще не выходить на улицу, так как есть риск обжечь глаза.

В Дагестане 4, 6 и 7 июля индекс излучения составит 10 баллов, 5 июля – 8 баллов, а уже 8 июля он пойдет на снижение до 6 баллов. В Ставрополе показатель будет держаться в 9 баллах во все дни, кроме 6 числа – ожидается 10 баллов. И также 8 июля индекс пойдет на спад.

Сверху того, на Ставрополье ожидается сильная жара вплоть до +38 градусов, которая опустится на регион 6 июля. А 4 и 5 июля воздух прогреется до +37 градусов, в Ставрополе погода слегка приятнее: температура поднимется до +34 градусов днем, но индекс ультрафиолетового излучения очень высокий, из-за чего все равно не следует выходить на улицу днем.