Туристам на северном склоне Эльбруса доступна мобильная связь

Фото: Министерство курортов и туризма КБР

В местечке Джилы-Су в Кабардино-Балкарии МегаФон запустил сезонную базовую станцию – вторую по высоте на Северном Кавказе. Голосовой сервис и мобильный интернет доступны туристам и альпинистам при штурме высочайшей горы Европы с северной стороны.

Объект связи МегаФона установлен на высоте около 3800 м над уровнем моря и обеспечивает устойчивый сигнал в популярных туристических локациях КБР. Это более 20 целебных источников, известных далеко за пределами республики, а также многочисленные туристические тропы: «Поляна каменных грибов», «Немецкий аэродром», «Поляна Эммануэля», «Водопады Джилы-Су». Также неподалеку расположен штурмовой лагерь альпинистов «Теплый стан» и база МЧС.

«Связь в горах – это не столько вопрос комфорта, сколько безопасности. Лагерь “Теплый стан” альпинисты используют для восхождения на Эльбрус с северной стороны. Это более сложный маршрут на вершину, чем с юга, но при этом очень живописный и популярный среди восходителей», – комментирует спасатель Алексей Водолазкин.

«Базовая станция в Джилы-Су работает автономно – от дизельного генератора. Поскольку подвезти топливо к ней можно только летом, то и покрытие она обеспечивает исключительно в теплое время года – до октября включительно. Однако именно в этот период мобильная связь здесь наиболее востребована. Туристы из республики и других регионов посещают эти места обычно летом и в начале осени», – подчеркнул директор МегаФона в Кабардино-Балкарии Роман Терехин.

Эльбрус остается одним из самых привлекательных туристических направлений на Северном Кавказе и в целом по стране. В прошлом году турпоток здесь увеличился в полтора раза. С начала 2023 года Кабардино-Балкарию уже посетили гости практических из всех регионов России. На первом месте по количеству путешественников жители Москвы и Московской области. Вторую строчку занимают приехавшие из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ставропольцы – на третьем месте по числу туристов в КБР.