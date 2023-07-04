Житель Ставрополья занял у знакомого 5 млн и ответит в суде за мошенничество

Жителя Ставрополья осудят за мошенничество после того, как он занял у знакомого 5 млн рублей и не вернул Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Невинномысска осудят 46-летнего местного жителя, его обвиняют в мошенничестве на крупную сумму. У злоумышленника были долги, из-за которых ему не выдавали кредиты в банках, поэтому он обратился за долгом к знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Обвиняемый, скрыв сведения об имеющейся у него задолженности, ставящие под сомнение его платежеспособность, обратился к ранее знакомому с просьбой о предоставлении ему денежных средств в долг, якобы с целью их вложения в развитие коммерческой деятельности, – пишет ведомство.

Получив 5 млн рублей, фигурант не захотел их отдавать и потратил на свои нужды. За это на него завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там решится судьба злоумышленника.