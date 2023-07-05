Ко Дню любви, семьи и верности в Ставрополе проведут праздничные мероприятия

В Ставрополе ко дню Дню любви, семьи и верности проведут множество мероприятий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе ко Дню любви, семьи и верности, который празднуют 8 июля, организовали крупную праздничную программу. В детских садах и лагерях проводят образовательные викторины, беседы, конкурсы. Для жителей и гостей города подготовили игровые, музыкальные, литературные, исторические и театральные программы, мастер-классы, выставки и фестивали рисунков, викторины и даже цирковое представление, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— Посетителей ждут центры детского творчества и помещения для работы с населением в районах города, библиотеки, молодежные культурно-досуговые центры «Мир» и «Пионер», молодежное пространство «Лофт», Ставропольский городской Дом культуры и краеведческий музей, а также открытые площадки по всему городу, – пишет ведомство.

Сегодня, 5 июля, в 14:00 пройдет праздник «Дарите ромашки любимым», в СГДК будут чествовать семьи-юбиляры. 7 июля в 9:00 там проведут праздничный день «Все начинается с семьи», а в библиотеке № 13 в 11:00 начнется программа «Под покровом Петра и Февронии». В это же время библиотека №3 ждет гостей от 12 лет на мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Счастье вашему дому!». А в 11:00 в «Пионере» будут учить рисованию и бумагопластике «Ромашки в подарок».

В день любви, 8 июля, в 10:00 у краеведческого музея откроется выставка «Город мастеров». Одновременно с этим на Пионерском пруду детей развлекут игровой программой «Ромашковое настроение». В это же время у цирка состоится цирковое представление. Мероприятия завершатся в 16:00 на в парке Победы городским парадом «Парад ставропольских семей».