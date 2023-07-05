Экстренное предупреждение объявлено на Ставрополье с 5, 6 и 7 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье объявили экстренное предупреждение 5, 6 и 7 июля из-за надвигающейся жары до +40 градусов. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что существует опасность ЧС и ЧС природного характера: аварии на автомобильных и железнодорожных дорогах из-за деформации асфальта и полотна, отключение света из-за перегрева трансформаторов, повреждение растений, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары.

— В целях предотвращения теплового и солнечного ударов рекомендуется соблюдать следующие правила: при работе на открытом солнце, необходимо надеть головной убор; выходя из дома в жару, не надевать обтягивающей одежды и одежды из синтетики. Тело должно свободно дышать, для этого подходит одежда из натуральных тканей, – пишет ведомство.

Дома от жары спасет кондиционер, а если его нет, следует занавесить окна плотными шторами, в проемы дверей вешать смоченные водой простыни. Рекомендуется расставить в помещении емкости с водой и по возможности льдом, в жару хорошо принимать теплый душ.

Заниматься тяжелыми физическими нагрузками в жару не рекомендуется, одежда должна быть легкой. Потерю жидкости в МЧС рекомендуют восстанавливать постепенно, используя для этой цели охлажденную минеральную воду. Пить алкоголь настоятельно не советуется.