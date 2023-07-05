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НовостиПроисшествия5 июля 2023 18:56

Бабушка погибшей под футбольными воротами в Ростовской области 11-летней внучки рассказала о девочке

На школьницу рухнули ворота, следователи завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

В небольшом поселке Ростовской области 11-летняя девочка гуляла со своим другом – сверстником, – но в какой-то момент на нее рухнули ворота. Тяжелая конструкция насмерть задавила ребенка, коллеги из «КП-Ростов-на-Дону» поговорили с бабушкой пятиклассницы. По словам Натальи Яновны, она жила только ради внучки.

Местные дети, по словам бабушки погибшей, часто катались сетке футбольных ворот, как в гамаке. Внучка тоже решила покататься и включила музыку. В один момент конструкция не выдержала и рухнула, но мелодия продолжала играть. Ее друг вызвал скорую и оставался с погибшей до самого конца.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы осмотрели место происшествие и назначили комплекс судебных экспертиз.