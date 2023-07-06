Ставропольская пенсионерка взяла в кредит 5,3 млн и отдала деньги мошеннику

Мошенник обманул пенсионерку из Ставрополя на 5,3 млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ставрополе 69-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Собеседник рассказал, что мошенники пытаются взять на имя пенсионерки кредит, якобы на счету зафиксированы подозрительные операции. Чтобы избежать потери сбережений, звонивший предложил женщине самостоятельно взять долг и перевести деньги на «безопасный счет».

— Действуя по инструкции злоумышленника, женщина перевела на указанный счет более 5,3 млн рублей. Спустя время, когда деньги не поступили женщине на счет, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в органы внутренних дел, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), мошенника ищут сотрудники полиции. Ведомство просит не вестись на уловки злоумышленников: если якобы сотрудник банка сообщает о проблемах со счетом, следует прервать разговор, уточнить информацию в банке и обратиться в правоохранительные органы.