На трассе Ставрополья в перевернувшейся машине погибли четыре человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Грачевском округе Ставрополья, на 7 километре трассы «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», водитель «Лады Гранты» выбрал опасную скорость на участке, где проводится ремонт дороги. Автомобилист не справился с управлением, машина вылетела в кювет, где перевернулась.

— От полученных травм на месте скончались водитель и три пассажира. Ни один участник ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем сидел 30-летний житель округа, который за последние два года получил пять штрафов за нарушение правил дорожного движения. Предположительно, погибшие ехали в соседний регион по работе. По факту аварии начата проверка, к ней подключилась прокуратура.

— Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.