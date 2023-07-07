Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье с 8 по 10 июля объявили штормовое предупреждение, оно связано с сильной непогодой, ожидающей регион. В выходные отдохнуть на природе не получится, так как сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с будут мешать. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— На улице старайтесь избегать опасных мест: мосты, линии электропередачи, рекламные щиты, остановки и иные конструкции, которые могут обрушиться в результате непогоды, – пишет ведомство.

Водителям и пешеходам следует быть максимально осторожными на дороге, в особенности на перекрестках. Ведомство рекомендует обеспечить сохранность своего имущества: не оставлять машины под деревьями, не оставлять вещи на улице и прочее. В случае чрезвычайных ситуаций можно обратиться в экстренные службы по номеру «112».