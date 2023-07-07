СтГАУ усиливает сотрудничество с индустрией и ведущими научными центрами

Ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников. Фото: пресс-служба СтГАУ

Профильные вузы обязаны учитывать, что в агропромышленный комплекс страны внедряется все больше высоких технологий и при подготовке специалистов нужно ориентироваться на запросы бизнеса. Об этом в интервью «ТАСС» рассказал ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников. С его слов, СтГАУ с 2023 года усиливает взаимодействие с индустриальными партнерами — начиная от ранней профориентации школьников и заканчивая переподготовкой руководителей предприятий.

- Мы полностью развернули университет «лицом» к бизнесу. Понимаем, что без бизнеса невозможно сделать рывок ни в образовании, ни в науке, — уверен Владимир Ситников.

Кроме того, один из крупнейших профильных вузов — СтГАУ — готов предоставить выпускникам с высокими баллами ЕГЭ доступ к ведущим научным центрам России. Делается это, потому что почти половина 11-классников, успешно сдавших экзамен, уезжают поступать в крупные столичные вузы, где предусмотрены индивидуальные программы развития студентов.

— Сегодня мы готовим к запуску совместные программы обучения и зеркальные лаборатории с МГИМО МИД России, Институтом биоорганической химии РАН, Московским физико-техническим институтом и рядом других топовых научных учреждений. Уже запущена зеркальная лаборатория с Высшей школой экономики, в которой мы совместно работаем над улучшением качества жизни на селе, — привел примеры ректор.

А чтобы соответствовать запросам студентов со средними баллами, Ставропольский государственный аграрный университет усиливает работу в части практикоориентированности и технологичности. В частности вуз делает ставку на прогрессивный бизнес и запуск совместных кафедр на базе индустриальных партнеров.

- Первые пять таких учебных площадок будут открыты в крупнейших агрохолдингах страны. Кроме того, уже в текущем году начнется реализация совместной магистерской программы по агрономии с агропромышленным холдингом «ЭКО-культура», — отметил Владимир Ситников.