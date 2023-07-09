13-летний мальчик хотел переплыть пруд и утонул в Петровском округе Ставрополья

Отдых на пруду обернулся трагедией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Петровском округе Ставропольского края утонул 13-летний мальчик. Трагедия произошла 8 июля на водоеме вблизи села Гофицкого, где отдыхала семья с двумя сыновьями-погодками.

Мальчики решили переплыть пруд, но доплыв до середины водоема, стали тонуть. Отец бросился на помощь, но смог помочь только младшему из сыновей. Старший заплыл дальше и утонул.

На данный момент в обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи.

- Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводится комплекс проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.