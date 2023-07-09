Житель Пятигорска ответит по закону за убийство соседского кота

Жестокое обращение с животными преследуется по закону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пятигорске 62-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Мужчину подозревают в убийстве соседского кота.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Ставрополью, в полицию с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что его кота расстреляли из пневматического пистолета. Под подозрение попал пожилой сосед.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он сознался в преступлении. Мужчина пояснил, что расправился с котом из-за того, что тот часто забирался к нему во двор.

По данному факту заведено уголовное дело.