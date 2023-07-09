Историческую реконструкцию перенесли с июля на август в Железноводске

Фото: пресс-служба администрации Железноводска.

В Железноводске перенесли дату проведения исторической реконструкции «Открытие курортных сезонов». Мероприятие состоится 20 августа вместо 16 июля.

О переносе реконструкции заявили местные власти, объяснив это театральной паузой, так как именно в это время многие актеры уезжают на гастроли.

- Это послужило причиной переноса нашей масштабной исторической реконструкции, так как множество сцен исполняется именно профессиональными актёрами, - рассказа глава курортного города Евгений Бакулин.