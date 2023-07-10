Штормовое предупреждение на Ставрополье продлили до 11 июля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье из-за ливней с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с продлили штормовое предупреждение до 11 июля. В пресс-службе МЧС России по региону сообщили, что из-за непогоды ожидаются ЧС и ЧП природного характера: возможны подтопления, проблемы на дорогах и увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и повреждения кровли и остеклений домов.

— Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует: пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; будьте осторожны при нахождении на улице; переместите от деревьев и ветхих строений личныи автотранспорт; избегаи те длительного нахождения вблизи стен домов, – пишет ведомство.

Кроме того, во время грозы следует отказаться от использования электрических приборов, под деревьями прятаться от дождя не стоит, а дома рекомендуется отойти подальше от окон, так как их может выбить. Непогода, согласно прогнозам синоптиков, закончится в среду, 12 июля.