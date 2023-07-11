Прокуратура и СКР проверяют больницу Ставрополя после смерти 4-летней девочки

После смерти 4-летней девочки в больнице Ставрополья прокуроры и следователи начали проверку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе прокуроры и следователи начали проверку после смерти 4-летней девочки в больнице. Предварительно, ребенка госпитализировали в медучреждение с заболеванием, а спустя непродолжительное время малолетняя скончалась. Теперь за дело взялись правоохранительные органы.

— Проводится проверка по публикации средств массовой информации о том, что в одной из больниц города Ставрополя скончался ребенок 2019 года рождения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Сейчас сотрудники проверяют больницу на соблюдение требований федерального законодательства в сфере охраны здоровья.

— По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

После проверки было заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Началось расследование.