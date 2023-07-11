Жители города Хасавюрт могут законно освободиться от долгов!

Уважаемые жители Хасавюрта!

Мы рады объявить о новом открытии офиса Федеральной юридической компании "ФЦБ" В Вашем прекрасном городе.

Если сумма платежей по кредиту превышает Ваш доход и у вас нет возможности выплатить кредит, мы можем помочь Вам. Ведь с 2015 года все жители Российской Федерации имеют возможность законно списать свои долги! Банкротство является единственным законным способом избавиться от долгов по кредитам и займам. С 1 октября 2015 года стало возможным банкротство физических лиц, а с 1 сентября 2020 года некоторые должники могут списать долги через банкротство в упрощенном порядке, просто подав заявление в МФЦ.

Если процедура банкротства кажется Вам сложной и запутанной, не беспокойтесь. Наши опытные специалисты готовы помочь Вам избавиться от тяжести долгов и кредитов. Мы предоставляем профессиональные и надежные консультации, чтобы помочь Вам найти наилучшее решение финансовых проблем.

Наша команда ждёт Вас по адресу: Хасавюрт, ул.Грозненская д.50. Также Вы можете обратиться по телефону 8 800 511 64 60.

Сайт: ФЦБ.РФ

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