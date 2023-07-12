Ранее судимый житель Ставрополья избил знакомого и скинул его через мост в реку

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Андроповском округе Ставрополья 29-летний ранее судимый местный житель ответит в суде за убийство знакомого. 28 ноября 2022 года злоумышленник, будучи пьяным, поссорился со знакомым. Решить конфликт словами не получилось, поэтому ныне обвиняемый стал избивать оппонента, нанеся удары руками и ногами в область лица и туловища.

— От полученных телесных повреждений 32-летний мужчина потерял сознание. Злоумышленник перекинул находящегося без чувств потерпевшего через ограждение моста и сбросил в водоем. Смерть молодого человека наступила в результате утопления в воде, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Расследование завершили, следователи опросили более 15 лиц, собрали показания очевидцев преступления. Сейчас фигурант сидит в СИЗО, но вскоре предстанет перед судом.